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Haberler Spor Kara Kartal’da Lang sesleri

’da Lang sesleri

Kara Kartal’da Lang sesleri
Giriş Tarihi: 13.4.2020

Beşiktaş hem sağ bek hem de stoper oynayabilen İsviçreli oyuncuyu transfer edecek.

Beşiktaş'ın savunmaya takviye çalışmaları ile ilgili Michael Lang ismi öne çıktı. Hem stoper hem sağ bek oynayabilen Mönchengladbach'ın 29 yaşındaki oyuncusunun sözleşmesi sezon sonu itibariyle sona eriyor. Alman temsilcisi Werder Bremen'de kiralık olarak forma giyen Michael Lang'in menajeriyle önümüzdeki günlerde temasa geçileceği ve bu transferin erkenden bitirileceği bildirildi.

8 MAÇTA 536 DAKİKA
Bu sezon 8 maçta 536 dakika süre alan oyuncu uzun yıllar ülkesi İsviçre'de oynadıktan sonra Almanya'da futbol hayatını sürdürmüştü. 5 sezon St.Gallen, 4 sezon Grasshoppers, 3 sezon da Basel'de oynayan oyuncu İsviçre Milli Takımı'nda da toplam 31 kez görev yaptı ve bu süreçte iki kez rakip fileleri sarsmayı başardı.

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