Şampiyonluğa aboneyim

TFF 1. Lig'de Play-Off hattında bulunan ve Süper Lig hesapları yapan Akhisarspor'da orta saha oyuncusu Erhan Çelenk, kariyerine yeni bir şampiyonluk eklemek istediğini söyledi.

2011-2012 sezonunda Kahramanmaraş ile 3. Lig'de, 2012- 2013 sezonunda yine Kahramanmaraş'la 2. Lig'de, üst üste 3 sezon formasını giydiği Erzurumspor'la 2015-2016 sezonunda 3. Lig, 2016- 2017'de 2. Lig, 2017-2018'de ise 1. Lig'de şampiyonluk yaşayan tecrübeli futbolcu geçen sezon da Gaziantep Futbol Kulübü'nde aynı sevinci yaşayarak takımını Süper Lig'e çıkardı.

ŞİMDİ SIRA AKHİSARSPOR'DA

Erhan Çelenk, üst üste 4 sezon boyunca kupa kaldırma başarısı gösterdi. Böylelikle kariyerindeki şampiyonluğu 6'ya yükselten Erhan Çelenk, "Herkes bana 'Şampiyonlukların müdavimi' diye takılıyor. Şimdi sıra Akhisarspor'da. Yaşadığım, alın teri verdiğin şampiyonlukların hepsi birbirinden güzeldi. Daha fazla kupa kaldırmak isterim. Çünkü kupa kaldırmak doyumsuz bir keyif. İnşallah bu yolda devam etmeye çalışacağım. Bu kez Akhisar halkının sevinmesini çok istiyorum" diye konuştu.





İstikrar abidesi

Akhisarspor'un sezon başında Gaziantep Futbol Kulübü'nden aldığı Erhan Çelenk, tam bir istikrar abidesi oldu. 31 yaşındaki oyuncu kariyeri boyunca Akçaabat Sebatspor'da 5, Kahramanmaraş'ta 3, Darıca Gençlerbirliği'nde 1, Erzurumspor'da 3.5 ve Gaziantep FK'da ise yarım sezon futbol oynadı. Kariyerinde toplam 317 maça çıkan Erhan Çelenk, toplam 68 kez fileleri havalandırdı.



Yılmaz Vural anlatılmaz yaşanır

Akhisarspor'un yıldızı Erhan Çelenk, Yılmaz Vural'ın çok önemli bir teknik direktör olduğunu söyledi. Çelenk, "Yılmaz Hoca anlatılmaz yaşanır. Geldiğinden beri taktik, teknik bilgi olsun, saha içinde bizleri rahatlatıyor. Sürekli güldürüyor. Onunla çalışmak keyif veriyor" dedi. Çelenk ayrıca ülkemizde yabancı oyuncuya karşı farklı bir bakış açısı olduğunu, gelene yıldız gözüyle bakıldığını belirtti. Çelenk, "Alt liglerde çok yetenekli kardeşlerimiz var. Buralara yönelmemiz gerekiyor" diye konuştu.