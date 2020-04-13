Zeki’den Uygun’a yanıt

Denizlisporlu futbolcu, teknik patronu Bülent Uygun’un ‘Küme düşme kaldırılmalı” sözüne katılmadığını belirtip ‘Herkesin emeği var, bir şekilde bu lig oynanacak” dedi.

Süper Lig'in Egeli temsilcisi Denizlispor'un başarılı futbolcusu Zeki Yavru, liglerin tamamlanmasından yana olduğunu açıkladı. Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun'un "Bu sezona özel küme düşme kaldırılmalı" açıklamasına katılmadığını söyleyen tecrübeli futbolcu "Ben bu konuda hocamla aynı fikirde değilim. Sonuçta herkes emek sarfetti. Biz de dahil" diye konuştu.

ZOR BİR GEÇİŞ OLACAK

Zeki Yavru şöyle devam etti: "Şampiyonluk mücadelesi veren takımdan tutun, küme düşmemek adına mücadele eden takımlar var. Bir şekilde bu lig oynanacak. Haziran ayında lig başlarsa 2 ay gibi bir süre içerisinde bitebilir. Hızlandırılmış bir programa gireceğiz. Zor bir geçiş olacak. Şu an ligleri bitirmek için çarşamba ve pazar günleri olmak üzere haftada 2 maç oynayabileceğimiz konuşuluyor. Bu kolay olmayacak."

SEBAHATTİN ALP