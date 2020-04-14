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Haberler Spor Altay'lı Paixao: Türkiye süreci iyi yönetiyor

'lı Paixao: süreci iyi yönetiyor

Altay'lı Paixao: Türkiye süreci iyi yönetiyor

14.04.2020, 10:49

1. Lig ekiplerinden 'ın golcü futbolcusu , yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele konusunda 'nin süreci iyi yönettiğini söyledi. Paixao, "Maske kullanımı konusunda Türkiye ile ve Portekiz'i kıyasladığımda Türkiye oldukça iyi bir durumda. Burada insanlar işin ciddiyetini anladı" ifadelerini kullandı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'ın golcü futbolcusu Marco Paixao, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele konusunda Türkiye'nin süreci iyi yönettiğini söyledi.

Marco Paixao, kulübün sosyal medya hesaplarında yer alan açıklamasında, Kovid-19 salgınının herkesi etkilediğini belirtti. İşi olmayanların evlerinde kalmaları gerektiği mesajını veren Paixao, şunları kaydetti:

"Türkiye'de liglerin ertelenmesi bence bir hafta geç kalınmış gibi gözüküyor. Ancak yöneticilerin vermiş olduğu kararlara da saygı duymak lazım. Maske kullanımı konusunda Türkiye ile İspanya ve Portekiz'i kıyasladığımda Türkiye oldukça iyi bir durumda. Burada insanlar işin ciddiyetini anladı. İspanya ve Portekiz'deki akrabalarımla konuştuğumda Türkiye'nin süreci iyi yönettiğini görüyorum. İspanya bazı kararları almakta geciktiği için büyük bir felaket yaşanıyor. Bir anlamda orada feci ölümlere göz yumuldu."

"KARİYERİMİ ALTAY'DA TAMAMLAMAK İSTİYORUM"
Paixao, futbol sezonunun mutlaka tamamlanması gerektiğini belirterek, "Kalan 6 maçın hepsini kazanıp inşallah Süper Lig'e çıkmak istiyoruz. Altay'da çok güzel günler geçirdim. Geçen yıl gol krallığı yaşadım. Tabii ki gol kralı olmak güzel bir duygu ama öncelik Altay'ın Süper Lig'e çıkmasıdır. Ben kariyerimi Altay'da tamamlamak istiyorum. Gelecek yıl Altay formasını giyebilmek için kulüple görüşmeler sürüyor." ifadelerini kullandı.

AA

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