Beşiktaş’ta rota Varela

Portekizli kaleci Karius’un yerine transfer edilecek

Beşiktaş'ta Lorius Karius'un yerine düşünülen eldivenler arasında yer alan Bruno Varela ile görüşmeler sürüyor. Ajax'ta bu sezon kiralık olarak eldivenleri giyen Bruno Varela'nın bonservisi Benfica'da bulunurken Portekiz ekibinin kadrosunda 3 tane daha kaleci olduğu için önümüzdeki sezon oyuncunun yeniden kiralanması gündemde. 25 yaşındaki Portekizli eldivenin imzaya yakın olduğu gelen haberler arasında.

MASAYA OTURULACAK

Bu arada 56 milyon Euro'luk takım maliyetini 35 milyon Euro'ya indirmek zorunda olan yönetimin, ilk olarak beklentileri karşılayamayan Lens, Douglas ve Roco'yla masaya oturacağı öğrenildi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın kadroda görmek istemediği bu üç isimle yollarını ayırmak isteyen siyah-beyazlıların, ileriye dönük alacaklarından vazgeçmeleri halinde oyunculara bonservislerini vermesinin gündemde olduğu kaydedildi.