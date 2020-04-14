Drogba’dan örnek hareket

G.Saray’ın eski golcüsü, ülkesindeki hastanesini devletin kullanımına açtı.

Bir dönem ülkemizde Galatasaray'ın da forması giyen, Afrika'nın efsane futbolcuları arasına adını yazdıran Didier Drogba, korona virüsüyle mücadele kapsamında örnek bir harekete imza attı. L'Equipe'te yer alan habere göre Drogba, ülkesi Fildişi Sahili'nde 2016 yılında hayatını kaybeden eski Fildişili futbolcu Laurent-Pokou'nun adına Abidjan'da kurmuş olduğu hastaneyi corona virüsü ile mücadele için devlet kullanımına açtı.

MARİAM BREKA TEŞEKKÜR ETTİ

42 yaşındaki eski yıldız futbolcuya teşekkür eden Drogba vakfının yöneticisi Mariam Breka, "Vatansever davranışı nedeniyle Drogba'ya minnet duyuyoruz" ifadelerini kullandı. Korona virüsünün dünyada görülmesinden itibaren bir Afrika ülkesi olan Fildişi Sahili'nde şu ana kadar 533 vaka kayıtlara geçti ve 5 kişi salgın sebebiyle hayatını kaybetti.