Altaylı oyuncular 28 maçta hırçınlaştı

Play-Off hesabı yapan İzmir ekibine geride kalan maçlarda 73 sarı, 3 kırmızı kart çıktı.

TFF 1. Lig'de Play-Off'a kalma mücadelesi veren Altay, geride kalan 28 maçta hırçınlığını da gösterdi. Siyah-beyazlı ekipte futbolcular, 73 sarı kart ve 3 kırmızı kart gördü. İzmir temsilcisinde sol bek Özgür, gördüğü 8 sarı ve 1 kırmızı kartla takımının en hırçın oyuncusu oldu. Özgür dışında Altay'da İbrahim Öztürk ve Kerim Avcı kırmızı kart görerek takım arkadaşlarını yalnız bırakan isimler oldu. Altay'da savunmada görev yapan Abdülkerim 7 sarı kart görerek takımda en çok kart gören oyuncuların arasında yer aldı. Hücum oyuncusu Hollandalı Kappel ve sağ bek Erhan Kartal 6'şar sarı kart gördü.

PAİXAO 4 KEZ SARARDI

Gençer ile Putsila 5, krallıkta lider durumda olan Paixao da 4 sarı kart görerek en hırçın isimler arasındaki yerlerini aldı.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ