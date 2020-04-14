  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Altaylı oyuncular 28 maçta hırçınlaştı

Altaylı oyuncular 28 maçta hırçınlaştı

Altaylı oyuncular 28 maçta hırçınlaştı
Giriş Tarihi: 14.4.2020

Play-Off hesabı yapan İzmir ekibine geride kalan maçlarda 73 sarı, 3 kırmızı kart çıktı.

TFF 1. Lig'de Play-Off'a kalma mücadelesi veren Altay, geride kalan 28 maçta hırçınlığını da gösterdi. Siyah-beyazlı ekipte futbolcular, 73 sarı kart ve 3 kırmızı kart gördü. İzmir temsilcisinde sol bek Özgür, gördüğü 8 sarı ve 1 kırmızı kartla takımının en hırçın oyuncusu oldu. Özgür dışında Altay'da İbrahim Öztürk ve Kerim Avcı kırmızı kart görerek takım arkadaşlarını yalnız bırakan isimler oldu. Altay'da savunmada görev yapan Abdülkerim 7 sarı kart görerek takımda en çok kart gören oyuncuların arasında yer aldı. Hücum oyuncusu Hollandalı Kappel ve sağ bek Erhan Kartal 6'şar sarı kart gördü.

PAİXAO 4 KEZ SARARDI
Gençer ile Putsila 5, krallıkta lider durumda olan Paixao da 4 sarı kart görerek en hırçın isimler arasındaki yerlerini aldı.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Altaylı oyuncular 28 maçta hırçınlaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA