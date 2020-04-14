G.Saray’a süper golcü

Transfer sezonunda hücum hattıyla ilgili atakta bulunması beklenen G.Saray, dünya yıldızları ile anılırken sarıkırmızılıların Meksika'nın Tigres takımında oynayan Enner Valencia'yı da takibe aldığı öğrenildi. Falcao ile ilgili adımları merak edilen Aslan'ın sözleşmesi sezon sonunda sona erecek 30 yaşındaki oyuncunun şartlarını soracağı ve yıllık ücretinde anlaşma sağlanması halinde beklenen anlaşmanın gerçekleşeceği öne sürüldü. Brescia'dan Mario Balotelli'yi de gündeminde bulunduran Cim Bom, geçtiğimiz sezon yaz transfer döneminde de futbolcuyla ilgilenmiş, transfer olmayınca Falcao'nun transferini bitirmişti.

ADI BEŞİKTAŞ İLE DE ANILMIŞTI

MART ayında Beşiktaş ile de ismi alınan Valencia'nın da Avrupa'dan birkaç kulüple görüştüğü G.Saray ile orta yolun bulunması halinde sarı-kırmızılı formayı giyebileceği konuşuluyor. Piyasa değeri 2.80 milyon Euro olan oyuncu Tigres forması giyiyor. Oyuncu Meksika macerası öncesi Everton'da kiralık olarak forma giymişti.



Ekvador ile 32 gole imza attı

G.Saray'ın transfer listesine dahil ettiği Enner Valencia Ekvador Milli Takımı'ndaki başarılı grafiği ile de göz kamaştırıyor. 30 yaşındaki yıldız isim şu ana dek 53 kez Ekvador formasını giyerken bu sürede 32 kez rakip fileleri sarsarak dikkat çekici bir istatistiğe imza attı. Valencia'nın kariyerinde ise 257 mücadelede toplam 76 golü bulunuyor. Valencia, Tigres öncesi Premier Lig'de 3 sezon West Ham United, 1 sezon da Everton formasını terletti