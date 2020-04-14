Gümüşdağ taburcu oldu

Başakşehir başkanının 21 günlük korona virüs tedavisi tamamlandı.

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın 21 gün süren koronavirüs tedavisi tamamlandı. Dün taburcu olan Gümüşdağ, tedavi süresince gelen destek mesajlarına kulübün resmi sitesi üzerinden teşekkür etti. Göksel Gümüşdağ'ın yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "21 gün boyunca devam eden tedavim süresince başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Sağlık Bakanımız olmak suretiyle, arayıp şifa temennilerini dile getiren, mesaj atan, dualarını gönderen, bilgi almak için hastaneyi ve beni defalarca arayan aileme, dostlarıma, arkadaşlarıma, kendim ve eşim adına içten teşekkürlerimi sunarım.

"ACİL ŞİFALAR DİLEDİ"

Bu zor süreçte başta bizi tedavi eden doktorlarımız olmak üzere, Acıbadem Altunizade Hastanesindeki tüm çalışanlara şükranlarımı iletirim. Yüce Allah'tan bu musibeti yeryüzünden kaldırmasını temenni eder, hastanelerde şifa bekleyen tüm insanlara acil şifalar dilerim."