İtalya’da futbol için Mayıs umudu

İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Başkanı Gabriele Gravina, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle durdurulan futbol liglerine mayısta devam edilmesini umduğunu, sezonu tamamlamaları gerektiğini söyledi. Sky kanalına Skype ile bağlantı yapan Gravina, Kovid-19 salgını nedeniyle 9 Mart'tan beri maçların yapılmadığı futbol sezonuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkan Gravina, "Daha önce söylediğimi tekrar etmeliyim ki, sporcu sağlığına güvence olduğunda başlayabiliriz." diye konuştu. İtalya'da hükümet, geçen hafta aldığı kararla ülkede evden çıkma yasağını, toplu etkinlikleri sınırlandıran sıkı karantina tedbirlerini 3 Mayıs'a dek uzatmıştı.