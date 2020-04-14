Karşıyaka sıkı takipte

Sportif direktör Güneş, oyuncuları evlerinde izlediklerini söyledi.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Karşıyaka'da teknik heyet, korona virüs salgını yüzünden evlerinde antrenmanlarını sürdüren oyuncularını sıkı takibe aldı. Sportif direktör Atilla Güneş, oyuncularla yakından ilgilenmeye devam ettiklerini belirterek, "Teknik ekibimiz tüm oyunculara antrenman ve beslenme listelerini yolladı. Başından beri bazı futbolcularımız tesislerden hiç ayrılmadı, çalışmalarına devam ediyor. Arkadaşlarımızla her gün iletişim halindeyiz" dedi.

"SAKIN EVDEN DIŞARI ÇIKMAYIN"

Liglerin başlamasıyla futbolcuların çok iyi durumda olacağını ifade eden sportif direktör Atilla Güneş şöyle konuştu: "Hiç bir sıkıntımız yok. Her şeyden önce sağlık geliyor. İmkanı olan herkes evinde kalıp bu salgının yayılmaması için elinden geleni yapmalı. Köpeğim ve sokak hayvanlarının ihtiyaçları dışında dışarıya çıkmamaya özen gösteriyorum. Sosyal mesafe kuralları ile kişisel temizlik kurallarına uyarak hem kendimize hem de sevdiklerimize yardımcı olmalıyız."

GÖRKEM TÜRKYILMAZ