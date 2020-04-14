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Maradona’dan mesaj

Maradona’dan mesaj
Giriş Tarihi: 14.4.2020

Arjantin’in ve dünya futbolunun efsane ismi “Umarım geçirdiğimiz bu anlar yakında bitecek. Evlerinizde kalın ve kendinize iyi bakın” dedi.

Korona virüs salgını sebebiyle evde kalmayı sürdüren spor dünyasının yıldızları sosyal medyadan paylaşımları ile milyonlarca takipçiye ulaşırken herkese "Evde kalın" uyarıları yapıyorlar. Arjantin futbolunun efsanesi Diego Armando Maradona da "Umarım geçirdiğimiz bu anlar yakında bitecek. Evlerinizde kalın ve kendinize iyi bakın" dedi. Arsenal formasını giyen ve ismi F.Bahçe ile anılan Mesut Özil ise evinin bahçesinde köpeğiyle vakit geçirdiği bir fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sundu. Tenis dünyasından yapılan paylaşımlar da dikkat çekti. Ukraynalı tenisçi Elina Svitolina gözlerine çikolata koyduğu fotoğrafı ile dikkat çekerken Liverpool'un yıldızı Adam Lallana ise çocukları ile vakit geçiriyor.

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