NBA’den 25 günlük yeni plan

ABD Basketbol Ligi’nde oyuncuları hazır tutmak için yeni planlar yapılıyor.

Korona virüs salgından doğan tehdit sebebiyle tüm spor organizasyonlarına uzun süreli ara verilirken, her organizasyon için farklı planlar yapılıyor. Amerika Basketbol Ligi NBA için de yetkililerin takımların ve oyuncuların sezonun geri dönüşüne hazırlanmaları için 25 gün sürecek yeni bir plan düşündüğü bildirildi. NBA yetkililerinin sürekli ligdeki yöneticiler ve antrenörlerle yakın temas halinde olduğu ve 25 günlük planla takımları hazır hale getirmenin amaçlandığı kaydedildi.

12 MART'TA ASKIYA ALINDI

Bu arada belirli bir süre boyunca sosyal mesafe uygulanan 11 günlük bir dizi bireysel antrenman ve 14 günlük bir antrenman kampında beşe beş basketbol oynama planının devreye sokulması bekleniyor. Basketbolun kalbi kabul edilen NBA'de 12 Mart'ta lig askıya alınmıştı. Sürecin ilk zamanlarında bütün takımları bir yere toplayarak, aynı salonda oynanacak maçlarla sezonun bitirilmesi gündeme gelmişti. Küresel salgının merkezinin artık ABD olması ve tehlikenin artmasıyla bu düşünceden vazgeçilmişti.



Mayıs'ta karar çıkabilir

NBA Komisyon Üyelerinden Adam Silver geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Nisan ayı içinde bir karar almalarının zor olduğunu söylemişti. Silver, "Hafta boyunca arkadaşlarıma söylediğim şey en azından Nisan ayı boyunca bir karar veremeyeceğimizi kabul etmemiz gerektiğidir. 1 Mayıs'a dek bir şey söylememiz için erken" yorumunu yapmıştı.