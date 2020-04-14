Real Sociedad karar değiştirdi

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) kulüplerinden Real Sociedad, bugünden itibaren A takım futbolcularının tesislerde antrenmana başlamasıyla ilgili kararını geri aldı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 14 Mart'tan bu yana olağanüstü halin uygulandığı İspanya'da antrenmanlara dönme girişiminde bulunan ilk La Liga kulübü olan Real Sociedad, Spor Yüksek Konseyinden (CSD) gelen uyarıların ardından futbolcularına "evde antrenmana devam" talimatı gönderdi.

EVDE ANTRENMANA DEVAM

Sociedad, "Toplum ihtiyaçlarına uygun hareket etme ve saygı isteğine her zaman olduğu gibi bugün de karşılık vererek, futbolcularımızın evlerinde bireysel antrenmanlarına devam etmesi kararını aldık" şeklinde kamuoyunu bilgilendirdi.