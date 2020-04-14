Transfer bilmecesi

FIFA kanadından transfer süreci ile ilgili her gün gelen yeni haberler kafaları karıştırıyor. Bilindiği üzere geçen hafta FIFA'dan gelen haberlerle, sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan futbolcuların sözleşmelerinin lig tamamlanıncaya kadar geçerli olacağı kaydedilmişti. Yani bu kararla birlikte korona virüs nedeniyle ertelenen liglerde forma giyen ve sözleşmesi sezon sonunda noktalanacak oyuncuların lig tamamlanınca ayrılabilecekleri kaydedilmişti.



KİRALIKLAR GİDECEK

FIFA Yasal Direktörü Emilio Garcia Silvero ise FIFA'nın önceden imzalanmış sözleşmeleri 30 Haziran'dan sonrasına uzatamayacağını ve dolayısıyla oyuncuların da kulüplerinden ayrılabileceklerini dile getirdi ancak transfer süreleri değişeceğinden başka bir takıma katılamayacaklarını söyledi. Silvero, kiralık bir oyuncunun 30 Haziran'da kulübüne dönebileceğini ancak listeye kayıt edilemeyeceği için oynayamayacağını belirtti. Bu durumla birlikte Haziran sonu itibariyle birçok oyuncu takımından ayrılabilecek. FIFA'nın konuyla ilgili önümüzdeki günlerde net bir açıklama yapması bekleniyor.

3 dönemli takvim gündeme geldi

Korona virüs salgını tehlikesi sonrası transfer dönemleri de değişiyor. FIFA'da futbol direktörlüğü yapan James Kitching, Alman basınına durum değerlendirmesi yaptı. Kitching, salgın nedeniyle transfer döneminde esneklik ve özel ayarlamalar getirileceğini açıkladı. Hatta ekstra bir transfer dönemi de gelebileceğini aktaran FIFA yöneticisi, "Üçüncü bir transfer dönemi Avrupa takvimine eklenebilir. Bu konuda esneklikler tanıyacağız" ifadelerini kullandı. FIFA yöneticilerinin aldıkları karara göre toplam 16 haftalık transfer dönemi üç parçaya bölünecek.