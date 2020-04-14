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Haberler Spor Turgutlu’da golcü Onur kendini aştı

Turgutlu’da golcü Onur kendini aştı

Turgutlu’da golcü Onur kendini aştı
Giriş Tarihi: 14.4.2020

TFF 3. Lig 2. Grup'ta Play-Off hedefine odaklanan Turgutluspor'da tecrübeli golcü Onur Garip bir açıldı, pir açıldı. Sezon başında Fethiyespor'dan transfer edilen 31 yaşındaki forvet oyuncusu, 13 hafta gol atamadı. Kırmızı-siyahlı formayla Kozanspor maçında siftah yapan Onur, sonraki 12 maçta 9 gol atarak başarıda pay sahibi oldu. 23 maçın 20'sinde ilk 11'de sahne alan tecrübeli forvet, Kasaba'nın en golcü ismi konumunda. Turgutluspor, Onur'un gol attığı 7 karşılaşmada 5 galibiyet, 2 berabelik elde etti, yenilgi yüzü görmedi. Onur, Fethiye formasıyla 2'şer gol kaydetmişti. Onur, "Hedefim Turgutlu formasıyla şampiyonluk yaşamak. Bunun için çok çalışıyoruz. Çok daha iyi yerlere getireceğiz" dedi.

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