TFF 3. Lig 2. Grup'ta Play-Off hedefine odaklanan Turgutluspor'da tecrübeli golcü Onur Garip bir açıldı, pir açıldı. Sezon başında Fethiyespor'dan transfer edilen 31 yaşındaki forvet oyuncusu, 13 hafta gol atamadı. Kırmızı-siyahlı formayla Kozanspor maçında siftah yapan Onur, sonraki 12 maçta 9 gol atarak başarıda pay sahibi oldu. 23 maçın 20'sinde ilk 11'de sahne alan tecrübeli forvet, Kasaba'nın en golcü ismi konumunda. Turgutluspor, Onur'un gol attığı 7 karşılaşmada 5 galibiyet, 2 berabelik elde etti, yenilgi yüzü görmedi. Onur, Fethiye formasıyla 2'şer gol kaydetmişti. Onur, "Hedefim Turgutlu formasıyla şampiyonluk yaşamak. Bunun için çok çalışıyoruz. Çok daha iyi yerlere getireceğiz" dedi.
Turgutlu’da golcü Onur kendini aştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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