Yabancılar yolcu

G.Saray gelecek sezon yabancı oyuncu konusunda büyük değişim yaşayacak. Mariano, Seri ve Andone'nin kiralık sözleşmesini uzatmayı düşünmeyen Aslan'ın Falcao ve Belhanda'nın durumunu da masaya yatıracağı bildirildi. Sarı-kırmızılıların Diagne konusundaki kararını da net olarak veremediği teknik direktör Fatih Terim'in raporunu beklediği konuşuluyor.
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