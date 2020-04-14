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Yabancılar yolcu

Yabancılar yolcu
Giriş Tarihi: 14.4.2020

G.Saray gelecek sezon yabancı oyuncu konusunda büyük değişim yaşayacak. Mariano, Seri ve Andone'nin kiralık sözleşmesini uzatmayı düşünmeyen Aslan'ın Falcao ve Belhanda'nın durumunu da masaya yatıracağı bildirildi. Sarı-kırmızılıların Diagne konusundaki kararını da net olarak veremediği teknik direktör Fatih Terim'in raporunu beklediği konuşuluyor.

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