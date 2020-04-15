Aboubakar harekatı

Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda forma giyen eski golcüsünün peşine düştü.

Beşiktaş, eski yıldızı Vincent Aboubakar'ı renklerine bağlamak için yeniden harekete geçiyor. Kara Kartal'ın transfer döneminde hücum bölgesinde Burak Yılmaz'ın yanına iyi bir golcü daha transfer etmesi beklenirken Portekiz ekibi Porto'da forma giyen Kamerunlu futbolcunun en büyük aday olduğu bildirildi. Geçtiğimiz günlerde Portekiz basınında yer alan haberlere göre, Porto'da yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle beklentilerin uzağında kalan oyuncunun eski takımı Beşiktaş'a kiralanacağı öne sürülmüştü.

SADECE 59 DAKİKA

Aboubakar bu sezon Porto ile ligde sadece üç maçta görev yaparken 59 dakika sahada kalmıştı. 2016-2017 sezonunda siyah-beyazlı formayı giyen 28 yaşındaki oyuncunun kariyerinde 279 karşılaşmada 107 golü bulunuyor. Aboubakar'ın Portekiz kulübü ile 2021 yılının Haziran ayına kadar sözleşmesi devam ediyor.