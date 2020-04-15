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Haberler Spor Alpaslan içini döktü

Alpaslan içini döktü

Alpaslan içini döktü
Giriş Tarihi: 15.4.2020

Göztepe'nin başarılı oyuncusu Alpaslan Öztürk, "İstanbul veya Avrupa'da forma giymek isterim" açıklaması sonrası kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi. Alpaslan, "Bu forma için yeri geldi kavga ettim, maçlarda performans gösterdim. Kimse sorumluluk almazken ben sorumluluk aldım. Benim herhangi bir Göztepe'ye saygımı kim sorgulayabilir? İlk 5 hafta kimse gol atamazken ben sorumluluk alıp penaltı kullandım ilk golü attım. Bana yazılan, çizilen bu şeyleri hak etmiyorum. Sağ bek oyna dediler stoper oyna dediler oynadım. Yedek bekleyeceksin dediler yedek bekledim. Hiçbir zaman trip yapmadım. Öncelikle hedefim Göztepe sonrası Avrupa dedim. Bunda yanlış ne var?" dedi.

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