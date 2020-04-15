Altınordu’dan hamle

İzmir ekibi Hollanda’nın NAC Breda takımında oynayan gurbetçi Hüseyin Doğan’a kanca attı.

TFF 1. Lig'de mücadele eden Altınordu gelecek sezon kadrosuna katmak için Hollanda'nın NAC Breda takımında forma giyen gurbetçi oyuncu Hüseyin Doğan'ın radarına aldı. Oyun kurucu pozisyonunda görev yapan 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon ligde görev yaptığı 18 karşılaşmada 5 kez rakip fileleri havalandırırken 5 golün de hazırlayıcısı oldu. Sezon başında Süper Lig ekibi Kasımpaşa'nın da transfer listesinde olan başarılı futbolcuyla daha önce Göztepe de ilgilenmişti. Önlibero ve santrfor pozisyonlarında da görev yapabilen Hüseyin Doğan, kariyerinde Hollanda dışında bir kulüpte forma giymedi.



188 MAÇTA 51 GOL ATTI

Haaglandia altyapısında yetişen Türk oyuncu Hüseyin Doğan, Sparta Rotterdam, TOP Oss ve son olarak NAC Breda kulüplerinde oynadı. Hollanda Milli Takımının altyapı kategorilerinde 11 kez forma giydi. Kariyerinde oynadığı 188 karşılaşmada 51 gol atarken, 21 asist yaptı.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ