Aslan’a Sambacı

Jean Michael Seri ile yolları ayıracak olan Galatasaray, ön libero transferi için Tigres takımının Brezilyalı başarılı oyuncusu Rafael Carioca’yı gündemine aldı.

G.Saray'ın sezon sonunda ön libero bölgesinde değişikliğe gitmesi beklenirken kadroda tutulması beklenmeyen Jean Michael Seri'nin yerine Tigres takımının Brezilyalı başarılı oyuncusu Rafael Carioca'yı gündemine aldı. 3 sezondur Meksika'da Tigres forması giyen yıldız ismin bonservis sorunu bulunmuyor. Daha önce Spartak Moskova ve Atletico Mineiro formaları giyen oyuncuyla önümüzdeki günlerde bir görüşme yapılacak. Bu sezon ekibinde 26 karşılaşmaya çıkan oyuncu 1 kez rakip fileleri sarstı.

MARİO BALOTELLİ İDDİALARI SÜRÜYOR

Bu arada İtalyan basınında son dönemde sıkça yazılmaya başlayan Balotelli'nin, Galatasaray'a transferiyle ilgili yeni bir iddia daha geldi. İtalyan muhabir Nicolo Schira, Galatasaray'ın da yeni sezon transfer gündeminde kadrosuna katmak istediği Balotelli için opsiyonlu 2 yıllık bir sözleşme teklif etmeye hazır olduğunu, menajer Mino Raiola'nın görüşmeleri yürüttüğünü yazdı. Balotelli'nin Aslan'a sıcak baktığı ve Türkiye'de oynamak istediği öne sürüldü.