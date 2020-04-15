Balıkesir, sezon sonu transferde terleyecek

TFF 1. Lig'de mücadele eden Ekol Hastanesi Balıkesirspor, sezon bitiminde transferde çok terleyecek. Kadrosunda şuan 33 futbolcu bulunan Ege ekibinde 11 futbolcunun sözleşmesi biterken, kiralık alınan 3 futbolcu da kulüplerine dönecek. Kırmızı-beyazlılarda Abdülkadir Kayalı, Ahmet Tekin, Aly Malle, Anıl Taşdemir, Aybars Ceylan, Batuhan İşçiler, Berat Aydoğdu, Cenk Güvenç, Foxi, Otoo ve Ezeh'in sözleşmeleri önümüzdeki ay sonunda bitecek. Adana Demirspor'dan kiralık gelen Sezer Özmen ve Nermin Hodzic'le birlikte Trabzon'dan alınan Nemanja Andusic de yeni sezonda olmayacak. Yönetimin, takımda kalmasını istediği oyuncularla görüşme yapacağı açıklandı.