Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kendisine yapılan son koronavirüs testinin negatif sonuçlandığını açıkladı. Instagram'dan canlı yayın yapan Terim, virüsün tedavisinde fayda sağlayan plazma tedavisi konusunda gönüllü olduğunu bildirerek, "Donör olmam için kıymetli hekimlerimiz kriterleri karşıladığımı düşünürse, elimden geleni yapmaya hazırım." dedi.

Sosyal medya hesabından yapılan son testin nefatif çıktığını duyuran Terim, 1 aydır mücadele verdiğini aktardı.

Fatih Terim, "Yaklaşık 1 aydır virüsle mücadele ediyorum. Bugün, uzun süre tedavim sonrasında ilk negatif test sonucumu aldığımı buradan duyurmak sizlerle paylaşmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

"SAĞLIK ÇALIŞANLARINA GÖZÜNÜZ GİBİ BAKIN"

Yapılan uyarıların dikkate alınması gerektiğini bir kez daha yineleyen Terim, "Lütfen kendinizi, sevdiklerinizi, bütün etrafınızı korumak için bu işi ciddiye alın. Tüm uyarıları ve korunma çözümlerini dikkatle uygulamak lazım. Bizim için kendinden, ailesinden vazgeçmiş tüm sağlık çalışanlara gözünüz gibi bakın." dedi.

Galatasaraylı teknik adam son olarak, "Bu ülke, bizler ne badireler atlattık, ülke olarak inşallah bunu da el ele atlatacağız, Hayatta her şeyin yeri doluyor, bir tek şey hariç, o da canımız." diye konuştu.