Federasyondan yoğun mesai

TFF, hem Kulüpler Birliği'nin tavsiye kararlarını incelerken hem de liglerin başlangıcı için yoğun mesai harcıyor. TFF Başkanı Nihat Özdemir'in önümüzdeki günlerde video konferans yöneticilerle bir toplantı yapacağı ve mayıs ayında yapılacak değerlendirme toplantısı için tarih belirleyeceği öğrenildi. Yönetimin bu toplantıda ligin başlama tarihi ile ilgili raporları inceleyip bir açıklamada bulunması bekleniyor. Özdemir yönetimi yol haritası için önümüzdeki günlerde UEFA yetkilileriyle de temasa geçecek.