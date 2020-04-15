Fener’de hedef Mbokanı

Kanarya’nın Vedat Muriç ile Mevlüt Erdinç’e gelen tekliflerideğerlendireceği öne sürülürken iki sezondur Belçika ekibindeoynayan 34 yaşındaki golcünün liste başında olduğu öğrenildi.

Gelecek sezon tüm mevkilerinde değişikliğe gitmeyi planlayan ve özellikle hücum hattı için şimdiden arayışlara başlayan F.Bahçe, Antwerp'in 34 yaşındaki golcüsü Dieumerci Mbokani'ye kanca attı. Vedat Muriç'e İngiltere'den, Mevlüt Erdinç'e de Fransa'dan gelen teklifler sebebiyle golcü temaslarına hız veren sarı-lacivertliler bonservis bedeli ödememek için sözleşmesi sona erecek oyuncularla bir görüşme planlıyor. Daha önceki transfer dönemlerinde ismi gündeme gelen Mbokani ile 1 yıllık bir anlaşma hedefleyen Kanarya futbolcunun menajeriyle temasa geçecek.

ÖZBEKİSTAN KULÜPLERİ İSTİYOR

Son iki sezondur Belçika temsilcisi Royal Antwerp'te görev alan yıldız isim için geçtiğimiz günlerde Özbekistan'dan da tekliflerin olduğu açıklanmıştı. Güncel piyasa değeri 2.80 milyon Euro olan Mbokani Belçika'da Anderlecht, Standart Liege ve Antwerp gibi kulüplerde forma giyerken Fransa'nın Monaco, Ukrayna'nın Dinamo Kiev, Almanya'nın Wolfsburg ve İngiltere'nin Hull City ile Norwich City takımlarında da görev almıştı. F.Bahçe yönetiminin bir an önce oyuncuyla ilgili adımları atacağı gelen haberler arasında.



Fenerbahçe'nin gündemindeki Dieumerci Mbokani, bu sezon Antwerp ile müthiş bir performans ortaya koydu. 34 yaşındaki oyuncu, 28 maçta forma giyerken bu karşılaşmalarda toplam 18 kez gol sevinci yaşadı ve takımının gol yükünü çekti.



Kongo ile 9 kez gol sevinci yaşadı

Mbokani, Demokratik Kongo Cumhuriyeti formasıyla 20 maça çıkarken toplamda 9 gol attı. Kariyerinde toplam 150 golü bulunan yıldız isim bu sezon attığı goller dışında yaptığı asistlerle de dikkat çekti. 34 yaşındaki oyuncu şu ana dek 5 asist ile arkadaşlarının gol yollarındaki en büyük yardımcısı oldu.