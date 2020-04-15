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Horoz atakta

Horoz atakta
Giriş Tarihi: 15.4.2020

Denizlispor yönetimi, İngiliz ekibi ’tan Pugh’a kanca attı.

Denizlispor, dış transfer çalışmalarına başladı. Yeşilsiyahlılar, sol kanat arayışlarına hız verirken, İngiltere'de Championship'te Quenns Park'ta forma giyen İngiliz futbolcu Marc Pugh'a kanca attı. Teknik direktör Bülent Uygun'un 33 yaşındaki oyuncuyu istediği öğrenildi.

BARROW'UN YERİNE
Futbolcunun kulübüyle sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle bonservis engeli bulunmuyor. Ülkesine kaçan Barrow'u istemeyen Bülent Uygun, Pugh'ın alınması için yönetime rapor verdi.

Ali Çetin'den tepki geldi
Denizlispor Başkanı Ali Çetin, yayıncı kuruluş beIN Sports'un kulüplere yaptığı ödemeleri durdurma kararını doğru bulmadıklarını söyledi. Çetin, "Bunların niyetinin iyi olduğunu düşünmüyorum. Kriz ortamında destek olacaklarına hala kulüplerin paçasından aşağı asılmaya çalışıyorlar. Alternatifine hızlı bir şekilde bakmamız lazım" diye konuştu.

İngiltere'den dışarı çıkmadı
Denizlispor'un transfer listesine giren Marc Pugh, kariyeri boyunca İngiltere'den dışarı çıkmadı. 33 yaşındaki futbolcu kariyerine Burnley ekibinde başladıktan sonra sırasıyla Bury, Shrewsbury Town, Hereford, Bournemouth ve Hull City'de görev yaptı. Yönetim, İngiliz oyuncuyu Denizli'ye getirebilmek için cazip bir teklif yapacak.

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