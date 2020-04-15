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Menemen’de 3 oyuncudan çağrı var

Menemen’de 3 oyuncudan çağrı var
Giriş Tarihi: 15.4.2020

temsilcisinin gurbetçi oyuncuları , kaleci Selmani ve Selim herkesin evde kalmasını istedi.

Korona virüs salgını nedeniyle ailelerinden uzakta, tesislerde kalan Ekol Göz Menemenspor'un yıldız oyuncuları Mehmet Boztepe, Selmani ve Selim Aydemir 'evde kal' ve 'birlik beraberlik' çağrısı yaptı. Aileleri Almanya'da olan Mehmet Boztepe, Selim Aydemir ile Arnavut kaleci Selmani, salgının başladığı günden beri tesislerden çıkmıyor. Sağlık çalışanlarına teşekkür eden yıldız oyuncular, "Onlar bizim için gecesini gündüzüne katıp çalışıyor. Biz de elimizden geldiği kadar onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Onlar için ne yapsak az" ifadelerini kullandılar.

KURALLARA UYMAK ZORUNDAYIZ
Ekol Göz Menemenspor'un tecrübeli oyuncusu Mehmet Boztepe, "Tesislerde üç kişi kalıyoruz. Her gün yaptığımız düzenli idmanların dışında, çevremizdeki sağlık çalışanları ve evinden çıkamayan yaşlılarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Gün birlik ve beraberlik günü" dedi. Zor günleri yardımlaşarak atlatacağımıza inandıklarını ifade eden Mehmet Boztepe şöyle konuştu: "Herkes kendi izolasyonuna dikkat ederek, temizlik kurallarına uyarak etrafına yardım etmeli" dedi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ

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