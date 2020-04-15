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Haberler Spor Süreci iyi yönetiyor

Süreci iyi yönetiyor

Süreci iyi yönetiyor
Giriş Tarihi: 15.4.2020

Altay’ın Portekizli yıldız golcüsü Paixao, ’ninkorona virüs salgınına karşı gerçekleştirdiği mücadeleninbaşarılı olduğunu belirterek, “Maske kullanımı konusundaTürkiye, ve Portekiz’den çok iyi bir durumda” dedi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'ın gol kralı apoletli Portekizli yıldızı Marco Paixao, Türkiye'nin korona virüs salgınına karşı gerçekleştirdiği mücadelede başarılı olduğunu vurguladı. Tüm dünyanın zorlu bir süreçten geçtiğini belirten Marco Paixao, "Maske kullanımı konusunda Türkiye ile İspanya ve Portekiz'i kıyasladığımda Türkiye oldukça iyi bir durumda. Burada insanlar işin ciddiyetini anladı. İspanya ve Portekiz'deki akrabalarımla konuştuğumda Türkiye'nin süreci iyi yönettiğini görüyorum. İspanya bazı kararları almakta geciktiği için büyük bir felaket yaşanıyor. Bir anlamda orada feci ölümlere göz yumuldu" diye konuştu. Ligde kalan maçların hepsini kazanmak istediklerini ifade eden Paixao, "Yaşanan bu durum herkesi etkiledi. Biz futbolcular için de zor oluyor. Normalde çok erken kalkardım ama şimdi gece geç saatlerde yatınca geç kalkıyoruz. Çoğu zaman evde olduğumuz için vakit geçmiyor. Ancak işi olmayanların evlerinde kalması gerekiyor" dedi.

SEZON TAMAMLANMALI
Zorlu sürecin üstesinden geleceklerini açıklayan Marco Paixao şöyle devam etti: "Sezonun mutlaka tamamlanması gerekiyor. Maçlar büyük ihtimalle seyircisiz oynanacak gibi görünüyor. Süper Lig'e çıkmak istiyoruz. Kariyerimi Altay'da tamamlamak istiyorum."

Piyasa değeri 450 bin Euro
Altay'la sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Marco Paixao'nun piyasa değerinin 450 bin Euro olduğu belirtildi. 35 yaşındaki tecrübeli futbolcuyu TFF 1. Lig'den bir çok ekip transfer listesine alırken, siyahbeyazlı yönetimin Paixao ile pazarlık masasına oturacağı ve anlaşma sağlamaya çalışacağı ifade edildi.

Adım adım krallığa
Altay'ın tecrübeli golcüsü Marco Paixao, gol krallığı yarışını ikinci kez önde götürüyor. Geçen sezon İzmir ekibine Lechia Gdansk'tan gelen 25 yaşındaki futbolcu attığı 29 golle krallık tacını takmıştı. Paixao, bu sezon da oynadığı 27 karşılaşmada 17 gol atarak zirveye yerleşti. Adana Demirsporlu Mehmet Akyüz, attığı 9 golle ikinci sırada yer alıyor. Paixao, "Eğer sezon yeniden başlarsa gollerime devam edeceğim. Bir kez daha gol kralı olmak istiyorum" dedi.

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