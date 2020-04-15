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Haberler Spor Tatos: Süper Lig için tecrübeliyiz

Tatos: için tecrübeliyiz

Tatos: Süper Lig için tecrübeliyiz
Giriş Tarihi: 15.4.2020

Altay'ın Yunan yıldızı Andreas Tatos, siyahbeyazlı ekipte üst lig deneyimi yaşamış çok sayıda oyuncu bulunmasının Süper Lig yarışında kendileri için büyük avantaj olacağını söyledi. Tatos, "Takımımızda Süper Lig deneyiminin yanı sıra başka ülkelerde üst seviyelerde oynamış oyuncuların sayısı oldukça fazla. Saha içinde neler yapmamız gerektiğini çok iyi biliyoruz. Ben tecrübemizle kalan 6 haftayı iyi bir şekilde tamamlayarak ilk 2'den olmazsa bile Play-Off'tan Süper Lig biletini alacağımıza inanıyorum" dedi.

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