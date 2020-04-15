Tatos: Süper Lig için tecrübeliyiz

Altay'ın Yunan yıldızı Andreas Tatos, siyahbeyazlı ekipte üst lig deneyimi yaşamış çok sayıda oyuncu bulunmasının Süper Lig yarışında kendileri için büyük avantaj olacağını söyledi. Tatos, "Takımımızda Süper Lig deneyiminin yanı sıra başka ülkelerde üst seviyelerde oynamış oyuncuların sayısı oldukça fazla. Saha içinde neler yapmamız gerektiğini çok iyi biliyoruz. Ben tecrübemizle kalan 6 haftayı iyi bir şekilde tamamlayarak ilk 2'den olmazsa bile Play-Off'tan Süper Lig biletini alacağımıza inanıyorum" dedi.