TBF, projesiyle bir ilke imza attı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Avrupa basketbolunda tarihi bir ilke imza atarak, geniş kapsamıyla örneği olmayan "online" eğitim hizmeti verecek TBF Akademi'yi hayata geçirdi. TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun önderliğinde iki buçuk yıllık bir çalışma sonrası tamamlanan proje, isteyen herkese, Türkiye'nin 81 iline eşit bir eğitim imkanı tanıyacak.

DİJİTAL KÜTÜPHANE HİZMETİ

Aynı zamanda büyük bir dijital kütüphane olacak TBF Akademi'de "online" olarak antrenör, yönetici ve hakem başta olmak üzere birçok eğitim programı düzenlenecek. TBF Akademi'nin yakın zamanda çok büyük bir dijital kütüphaneye dönüşeceğini de vurgulayan Türkoğlu, bu proje sayesinde ulusal ve uluslararası seminerlere herkesin rahatlıkla ulaşabileceğini kaydetti. Türkoğlu, aktif hale gelen "akademi.tbf.org.tr" internet adresinden yetişkin herkesin eğitimlere katılabileceğinin müjdesini verdi.