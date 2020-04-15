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Haberler Spor TFF ikinci Lig’in en değerlisi Manisa FK

ikinci Lig’in en değerlisi Manisa FK

TFF ikinci Lig’in en değerlisi Manisa FK
Giriş Tarihi: 15.4.2020

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta lider Samsunspor'un 10 puan ardından ikinci sırada konumlanan Manisa FK, iki grup da göz önüne alındığında 36 takım arasında piyasa değeri en yüksek ekip oldu. Kadrosunda barındırdığı yıldız futbolcularla dikkat çeken Manisa ekibi, 3 milyon 430 milyon Euro ile en değerliler sıralamasında 1. oldu. İkinci sırada yine Beyaz Grup'tan 3 milyon 400 bin Euro ile Samsunspor olurken, 3. sırayı da 1 milyon 980 bin Euro ile Kırklareli aldı. Manisa FK'nın en değerli oyuncusu 275 bin Euro ile Ümit Kurt oldu.

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