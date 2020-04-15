Trafik karışacak

Futbolcu, menajerlik, teknik ekip sözleşmelerinde belirtilen ücretlerin yapılandırılması için harekete geçilmesinin ardından oluşacak kadroların durumları merak ediliyor. Kulüpler mutabakat sağlayamazsa sözleşmeleri dondurma kararı alacak.

Yeni tip korona virüs salgını sebebiyle tüm dünya zorlu bir süreçten geçerken Süper Lig kulüplerinin FIFA'nın tavsiye kararı doğrultusunda önceki gün aldığı kararlarla birlikte görüşme trafiği iyice karışacak. Kulüpler Birliği'nin aldığı tavsiye kararlarının ardından tüm takımların futbolcu, menajerlik, teknik ekip v.b. sözleşmelerinde belirtilen ücretlerin yapılandırılması için harekete geçmesi beklenirken yapılan görüşmelerde mutabakatın sağlanamaması halinde yeni bir kriz yaşanacak.

KADROLAR TAMAMEN DEĞİŞEBİLİR

Bu durum sebebiyle hangi futbolcuların şartları kabul edip etmeyeceği merakla beklenirken ret kararları fazla olursa ligler başladığında kadrolar büyük oranda değişebilir. Tavsiye kararlarındaki "Karşılıklı mutabakatın sağlanamaması halinde ligler tekrar başlayana kadar bu süreci kapsayan sözleşmeler ve alacaklar dondurulacak" ifadeleri dikkat çeken konuların başında geliyor. Yakın zamanda kulüplerin futbolcularla görüşme yaparak, sonrasında yeni kontratlar ve ödeme planlarıyla ilgili bir yol haritası çizeceği bildirildi.