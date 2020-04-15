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Haberler Spor Yıldızlardan anlamlı mesaj

Yıldızlardan anlamlı mesaj

Yıldızlardan anlamlı mesaj
Giriş Tarihi: 15.4.2020

Korona virüs salgını nedeniyle eve kapanan futbolcular sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerine ‘Evde kalın’ diye seslendi.

DÜNYA ve Türkiye'yi etkisi altına alan Korona virüs salgını nedeniyle karantinaya giren Avrupa ve Türkiye'deki yıldız futbolcular, paylaşımlarıyla takipçilerine mesajlar vermeye devam ediyor. Evlerinde karantinaya giren yıldızlar, "Evke kal" mesajlarını yinelerken günlük yaşantılarından kesitleri de fotoğraf ve videolar aracılığıyla takipçilerinin beğenisine sunuyor. Galatasaraylı yıldız Falcao ve Liverpool'dan Firmino aileleriyle, Beşiktaşlı Burak Yılmaz kızı Derin, Vida ise köpeği ile fotoğraf paylaştı.

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