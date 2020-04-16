Ada çıkarması

Trabzonspor ileri uca Aston Villa’dan Wesley, Newcastle’dan Joelinton ve Leicester City’den Iheanacho’yu gündemine aldı.

Süper Lig'de sezon sonunda şampiyonluğa ulaşarak Şampiyonlar Ligi'nde yeniden boy göstermek isteyen Trabzonspor, takımdan ayrılan Sturridge'in yerini yine Premier Lig'den doldurmak istiyor. Potansiyeli yüksek futbolculara yönelen Trabzonspor'da 3 isim öne çıktı. Bordomavililerde öne çıkan isimler Aston Villa'nın 25 milyon Euro'ya aldığı Wesley, Newcastle United'ın 44 milyon Euro'ya aldığı Joelinton ve Leicester'ın 27.7 milyon Euro verdiği Kelechi Iheanacho oldu. 22 maçta 6 gol atıp, 1 asist gerçekleştiren 23 yaşındaki Brezilyalı golcü Wesley transferde ilk sıraya yerleşirken, yönetim, yine 23 yaşındaki Joelinton ile Nijeryalı golcü Iheanacho'yu da yakın takibe aldı. Bordo-mavililer bu 3 önemli yıldızdan birini kadroya katmak istiyor. Hami'nin favorisi Trabzon



Trabzonspor altyapısından yetişip 2 sezon hariç kariyerinin tamamını geçiren, sadece hem bordomavili ekibin, hem de A Milli Takım'ın değişmez ismi olan Hami Mandıralı'nın şampiyonluk favorisi Trabzonspor oldu. Hami, "Bana göre o sene bu sene Trabzonspor için. O sene bu sene diyorum çünkü hem kadro yapılanması hem de camianın takımı sahiplenişi en üst seviyede. Demek ki Trabzonspor iyi bir aile olmuş. Bu çok büyük bir şans" dedi.