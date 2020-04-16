Akhisar’ın şampiyon yıldızları

Akigo’nun 8 tecrübeli futbolcusu çeşitli liglerde şampiyonluk yaşadı.

TFF Birinci Lig ekiplerinden Akhisarspor'un kadrosunda 34 futbolcu yer alırken, bu oyunculardan 8'i lig şampiyonluğu yaşadı. Tecrübeli kaleci Lukac, 2014-2015 sezonunda Partizan Belgrade ile Sırbistan Süper Ligi'nde şampiyonluk tattı. Alperen Babacan, geçen sezon Denizlispor ile 1. Lig'de, Uğur Arslan Kuru, 2012-2013'te Aydınspor 1923'le Üçüncü Lig'de, Kadir Keleş, 2011- 2012'de 1461 Trabzon'la 2. Lig'de, Burhan Eşer, 2016-2017'de Sivasspor ile 1. Lig'de, Muhammet Reis, 2012-2013'te Balıkesir ile İkinci Lig'de şampiyonluk kupası kaldırdı.

REKOR ERHAN ÇELENK'TE

Takımın tecrübeli isimlerinden Ergin Keleş 2008-2009 Manisaspor'la 1. Lig, 2015-2016'da Adanaspor'la 1. Lig, 2016- 2017'de de Sivasspor ile 1. Lig'de şampiyonluk yaşadı. Keleş, kariyerinde 3 kez lig şampiyonluğu yaşarken, rekor ise Erhan Çelenk'te oldu. Çelenk, 2011-2012 sezonunda Kahramanmaraş ile 3. Lig'de, 2012- 2013 sezonunda yine Kahramanmaraş'la 2. Lig'de, üst üste 3 sezon formasını giydiği Erzurumspor'la 2015-2016 sezonunda 3. Lig, 2016- 2017'de 2. Lig, 2017-2018'de ise 1. Lig'de şampiyonluk yaşayan tecrübeli futbolcu geçen sezon da Gaziantep FK'da aynı sevinci tattı.

ŞERAFETTİN ÇIRACI