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Haberler Spor Altınordu’dan anlamlı hareket

’dan anlamlı hareket

Giriş Tarihi: 16.4.2020

Altınordu yönetimi çok anlamlı bir harekete imza attı. Kırmızı-lacivertlilerde futbolcular korona virüs salgını nedeniyle evlerinde kalan 65 yaş üstü taraftarlarını arayıp, ihtiyaçları olup olmadığını soruyor. İzmir temsilcisinde ilk olarak takım kaptanlarından Berkay Samancı, orta saha oyuncusu Okan Derici ve yıldız oyuncusu Kerim Alıcı, geçtiğimiz gün uzun süredir evlerinden çıkamayan taraftarlarla telefonla konuştu. İhtiyaçları olup olmadığını soran oyuncular, yaşı ilerlemiş taraftarları da evde kalmaları konusunda uyardı. İhtiyaçları olması halinde, bütün futbolcular olarak yardımlarına koşmaya hazır olduklarını belirtti. Altınordu yönetimi, yapılan bu görüşmeleri '#hayatdevamediyor' etikiyle sosyal medyadan da duyurdu.

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