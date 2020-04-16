Aslan’da iki aday

Sarı-kırmızılılar Fransa’nın Toulouse takımında forma giyen Yaya Sanogo’yu da listesine dahil ederken Braga’dan stoper Wilson da gündemde.

Korona virüs tehdidi sebebiyle Süper Lig'de sezonun ne zaman devam edeceği merak edilirken takımlar bir yandan gelecek sezonunun planlarını yapmaya başladı. G.Saray'ın belirlenecek transfer döneminde yoğun bir mesai harcaması beklenirken hem hücum hem de savunma hattına takviye yapacağı öne sürülüyor. Öncelikle hücum bölgesi için Falcao ile Andone'nin durumunu masaya yatıracak olan yönetimin bu hatta takviye yapması sürpriz sayılmayacak.

BRUNO WİLSON ISRARI

Geçtiğimiz günlerde ünlü yıldızlar Mario Balotelli, Hulk ve Enner Valencia gibi isimlerle anılan Aslan'ın Fransa'nın Toulouse takımında forma giyen Yaya Sanogo için de ciddi nabız yoklayacağı öne sürüldü. Sözleşmesi Haziran ayında sona erecek olan yıldız isim son üç sezondur Fransa'da kariyerini sürdürürken bu sezon 3 gol atıp 1 asist yaptı. Cim Bom stoper bölgesi için de Portekiz ekibi Braga'dan 23 yaşındaki Bruno Wilson için temas halinde. Portekizli genç yıldızın kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılında bitiyor.



Nagatomo'nun rotası İtalya

Yabancı sınırı nedeniyle sözleşmesi dondurulan ve sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılması beklenen Japon sol bek Yuto Nagatomo, İtalya'ya döneceği iddia edildi. Calciomercato'nun haberine göre Ocak ayında da Nagatomo için girişimlerde bulunan Bo-logna, sezon sonunda Japon oyuncuyu kadrosuna katmaya hazırlanıyor. 33 yaşındaki oyuncu İnter ve Cesena formaları giymişti.