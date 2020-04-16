Başkan Erdoğan'dan Gamze Pala'nın ailesine taziye telefonu

Başkan Erdoğan, menfur saldırıda öldürülen AK Parti Rize Fındıklı İlçe Başkan Yardımcısı Gamze Pala'nın ailesini arayarak taziyelerini iletti.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, öldürülen AK Parti Fındıklı İlçe Başkan Yardımcısı Gamze Pala'nın ailesini arayarak başsağlığı diledi.

"HAK ETTİĞİ AĞIR CEZAYI ALACAK"

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Pala'nın annesi Kudret Pala ve kız kardeşi Tülay Pala ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Gamze Pala'nın elim bir cinayetle hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyduğunu ifade ederken, merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine baş sağlığı diledi.

Gamze Pala'nın AK Parti teşkilatı için emeklerinin ve gayretlerinin unutulmayacağını dile getiren Erdoğan, katilin hak ettiği ağır cezayı alacağına inandığını belirtti.

Erdoğan, kadına yönelik cinayet ve şiddeti bir kez daha lanetlediğini vurguladı.

NE OLMUŞTU?

Olay, Fındıklı ilçesi meydanında yaşandı. İddiaya göre Savaş D., henüz bilinmeyen nedenle kız arkadaşı Gamze Pala ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Savaş. D. belinden çıkardığı tabanca ile Pala'ya ateş etti.

HAYATA VEDA ETTİ

Saldırgan kurşunların isabet etmediği Pala'yı bu kez de boynundan bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Gamze Pala'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

POLİS TARAFINDAN YAKALANDI

Polis ekipleri ise kaçmaya çalışan Savaş. D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Pala'nın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Rize Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.