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Haberler Spor Beto Pimparel’e bir yıllık teklif

’e bir yıllık teklif

Giriş Tarihi: 16.4.2020

İç transferde 15 oyuncunun sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle haziran ayında Göztepe yönetimini zor günler bekliyor. Sarı-kırmızılı yönetim, iç transferde önceliği takımda 3. yılına giren ve kaptanlığa kadar yükselen kaleci Beto Pimparel'e verecek. Kiralık oynayan Serdar Gürler ile büyük oranda anlaşma sağlayan yönetim, 37 yaşına giren Portekizli Beto'ya bir yıllık daha sözleşme teklif edecek.

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