Korona virüs tehlikesi sebebiyle spor dünyasının yıldızlarının başlattığı akıma bir yenisi eklendi. Monaco'nun İspanyol futbolcusu Cesc Fabregas, dikkat çekmek için poşet çayı ayağıyla bardağa attığı videoyu paylaştı ve korona virüsten dolayı sağlık hizmetlerine destek vermek için futbolcu arkadaşlarına çağrıda bulundu. 32 yaşındaki futbolcu başarılı bir şekilde poşet çayı bardaktan geçirdi. Bu video ile dikkat çekmek istediğini belirten İspanyol futbolcu, korona virüsten dolayı sağlık hizmetlerinin eksikliklerine yardım toplamak için futbolcu arkadaşlarına çağrı yaptı.

GÖTZE DE AKIMA KATILDI

B.Dortmund'un yıldızı Mario Götze de akıma katılarak başarılı bir atış gerçekleştirirken daha sonra diğer futbolcular da katılım gösterdi. Ayrıca "Evde kal" çağrısında bulunan futbolcular paylaşımlarını da sürdürdü. Liverpool'un kalecisi Alisson ailesiyle olan fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sunarken ünlü tenisçi Nadal ise mutfakta hünerlerini konuşturdu.