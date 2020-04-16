Efsane pilotun heykeline maske

Arjantin'de koronavirüse karşı maske takılmasını özendirmek için son derece ilginç bir uygulamaya gidildi. Yetkililer, Buenos Aires'deki efsane Formula 1 pilotu Juan Manuel Fangio'nun heykeline de maske taktı. Ülkede maske takmayanlara 1200 dolar para cezası uygulanıyor. 1950'lerde formula 1 pistlerinde fırtına gibi esen Fangio, üst üste yedi sezonda beş şampiyonluk kazanmıştı. 1995'te 84 yaşında vefat eden usta pilot, memleketi Buenos Aires'e defnedilmişti.