  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Efsane pilotun heykeline maske

Efsane pilotun heykeline maske

Giriş Tarihi: 16.4.2020

Arjantin'de koronavirüse karşı maske takılmasını özendirmek için son derece ilginç bir uygulamaya gidildi. Yetkililer, Buenos Aires'deki efsane Formula 1 pilotu Juan Manuel Fangio'nun heykeline de maske taktı. Ülkede maske takmayanlara 1200 dolar para cezası uygulanıyor. 1950'lerde formula 1 pistlerinde fırtına gibi esen Fangio, üst üste yedi sezonda beş şampiyonluk kazanmıştı. 1995'te 84 yaşında vefat eden usta pilot, memleketi Buenos Aires'e defnedilmişti.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Efsane pilotun heykeline maske haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA