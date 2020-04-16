Görüşmeye açığız

Süper Lig'in yayıncı kuruluşu Digiturk, korona virüs sürecinde ödemeleri geçici olarak dondurmalarıyla ilgili olarak Kulüpler Birliği'nin serzenişte bulunması konusunda açıklamada bulundu. Türk futboluna verilen desteğin her zaman süreceği belirten yayıncı kuruluş, "Digiturk'ün naklen yayın lisans sözleşmesine ilişkin unsurları kulüplerle veya Kulüpler Birliği ile doğrudan görüşmek gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bununla beraber, ödemelerin oynanmış olan karşılaşmalara göre yapılması da Digiturk ile TFF arasında görüşülmüş bir konudur. Medya üzerinden dolaylı iletişim yerine Digiturk, tüm sorularını yanıtlamak üzere Kulüpler Birliği ile her zaman görüşmeye açıktır" ifadelerini kullandı.

GEÇİCİ BİR SÜRE DONDURULDU

Digiturk'ün şu açıklamaları da dikkat çekti: "Digiturk, dünya genelinde bazı yayıncılar naklen yayın lisans anlaşmalarını feshetmeye karar verirken bu tür bir adım atmamış, sadece ödemelerini geçici bir süre için dondurmuştur. İddia edildiği üzere sözleşme çerçevesinde ödemelerin eksik yapılması söz konusu olmadığı gibi, Digiturk'ün sezon başından beri yaptığı ödemeler oynanmış olan tüm karşılaşmaları kapsamaktadır. Türk futboluna olan bağlılığımız her şekilde devam edecek ve 2019-2020 sezonunun nasıl tamamlanacağına ilişkin koşullar netleşir netleşmez, yeni ödeme takvimi de belli olacaktır."