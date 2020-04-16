Sarı-kırmızılılar, stoperi Alpaslan’a gelen teklifler sonrası alternatif isim olarak Middlesbrough forması giyen İspanyol Daniel Ayala’ya talip oldu.

Süper Lig'de önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Göztepe, savunma için B planını oluşturdu. Bu sezon savunmada gösterdiği performansla Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın dikkatini çeken ve ciddi teklifler alan Alpaslan Öztürk'ün sezon sonu ayrılma ihtimaline karşı Göztepe, stoper takviyesi için aradığı ismi İngiltere'de buldu.

İLK TEMAS OLUMLU GEÇTİ

Yurtdışında savunmanın ortasında görev yapacak bir isim için taramalarını sürdüren teknik direktör İlhan Palut, İngiltere'de Championship'te Middlesbrough forması giyen Daniel Ayala'nın ismini yönetime verdi. Sarı-kırmızılı yönetim, 29 yaşındaki İspanyol futbolcunun menajeri ile hemen bağlantıya geçti. Haziran ayında bonservisini eline alacak oyuncu için Göz-Göz olumlu yanıt aldı.

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