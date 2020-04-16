Yeşil-siyahlılar, sezon başında talip oldukları Katar’da Al Ahli forması giyen Uruguaylı futbolcu Abel Hernandez’e de talip oldu, görüşmeler başladı.

Süper Lig'de ilk sezonunda istikrarlı bir görüntü çizen Denizlispor, önümüzdeki sezon için hedef yükseltti. Teknik direktör Bülent Uygun ile iyi bir çıkış yakalayan yönetim, yeni sezon öncesi planlarını üst sıralar için yapmaya başladı. Bunun için de güçlü bir kadro yapılanması içine giren Horoz, Kolombiyalı golcüsü Hugo Rodallega'nın yanına bir takviye daha yapmak için kolları sıvadı. Yeşil-siyahlı yönetim, teknik heyetten aldığı rapor doğrultusunda Katar'da Al Ahli forması giyen Uruguaylı Hernandez'e kanca attı. Sezon başında da gündeme aldığı 29 yaşındaki futbolcuya bir kez daha talip olan Denizlispor, bu kez transferde mutlu sona ulaşmak istiyor.

AVRUPA'DAN TALİPLERİ VAR

Sözleşmesi 2022'ye kadar sürecek olan futbolcu ile yönetimin önümüzdeki günlerde görüşmeleri sıklaştırması bekleniyor. Futbolcu ile kurulan ilk temaslardan olumlu yanıt alan kurmaylar, Avrupa'dan da talipleri olan Hernandez'i elini çabuk tutup Denizli'ye getirmek istiyor.



İtalyan ekibi Palermo'da yetişti

Denizlispor'un temaslarını sıklaştırdığı forvet oyuncusu Abel Hernandez İtalyan ekibi Palermo'da yetişti. İtalya'da 6 sezon forma giydikten sonra İngiltere'ye Hull City ekibine transfer olan Uruguaylı futbolcu burada da 4 sezon oynadıktan sonra CSKA Moskova'ya transfer olmuştu.



Milli takımda 11 gol kaydetti

Uruguay Milli Takım formasını da bir süre giyen Hernandez, 29 maçta 11 gol atmayı başardı. Kulüp kariyerinde ise 267 resmi maça çıkan 29 yaşındaki başarılı golcü 90 kez rakip fileleri havalandırarak büyük bir başarı elde etti.

SEBAHATTİN ALP