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Haberler Spor Kara Kartal’da Karius depremi

’da Karius depremi

Giriş Tarihi: 16.4.2020

’ın file bekçisi alacakları sebebiyle ’ya gitti. 26 yaşındaki kaleci ile yola devam edilmeyecek.

Beşiktaş'ta Lorius Karius şoku yaşandı. Alman kaleci Loris Karius, siyah-beyazlılardan alacaklarını alamadığı için konuyu FIFA'ya taşıdı. Karius, Beşiktaş yönetiminin geçmiş dönemde yapılandırdığı ödemeleri ve mart, nisan, mayıs aylarında vereceği maaşları ödeyemeyeceğini söylemesi üzerine, uzlaşmayı kabul etmedi. Kısa sürede Türkiye'den ayrılması beklenen Karius'un, koronavirüs dolayısıyla ertelenen Süper Lig başlasa bile, Beşiktaş'ın kalesinde olmaması bekleniyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın, takımdan ayrılacak Karius yerine, kalede Utku Yuvakuran'a görev vermesi bekleniyor.

NYLAND GÜNDEMDE
Normal şartlarda kiralık sözleşmesi bu sezon sonunda sona erecek 26 yaşındaki Alman kalecinin, 7 milyon 250 bin Euro'luk opsiyonu bulunuyordu. Beşiktaş'ta geçirdiği 1.5 yılda; 67 karşılaşmaya çıkan Loris Karius, bu maçlarda 95 gole engel olamadı. Kartal Karius'un ayrılması halinde gelecek sezon Aston Villa'nın Norveçli kalecisi Örjan Nyland ile anlaşmayı düşünüyor.

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