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Haberler Spor Kayserisporlu Eray maaşını bağışladı

Kayserisporlu Eray maaşını bağışladı

Giriş Tarihi: 16.4.2020

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiye' yardım kampanyasına spor camiasından da katılım devam ediyor. Binlerce vatandaşın destek verdiği kampanyaya Hes Kablo Kayserispor'un genç futbolcusu Mehmet Eray Özbek de katıldı. 17 yaşındaki Mehmet Eray Özbek, 'Biz Bize Yeteriz Türkiye' yardım kampanyasına 1 maaşını bağışlayarak destek verdi. Futbolcu, "Ülkemiz zorlu bir süreçten geçerken herkesin karınca kararınca bu kampanyaya destek vermesi çok önemli. Umarım bir an önce korona virüsü illetinden kurtuluruz ve daha fazla can kaybetmeden sağlıklı günlere ulaşırız" dedi.

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