Dünyayı saran korona virüs tehli-kesi sebebiyle liglerin durması-nın ardından belirlenecek yol hari-tası ile ilgili çalışmalar sürerken FIFA kritik tarihi 22 Nisan olarak belirledi. FIFA Başka-nı Gianni Infantino'nun eki-binde yer alan yönetici Eve-lina Christillin, 22 Nisan'da 55 ülke federasyonunun tem-silcileriyle bir kez daha video konferans yapılacağını ve bu görüşmeler sonucunda alına-cak kararları tüm üyelere ileteceklerini bil-dirdi. 5 büyük lig başta olmak üzere tüm liglerin sezonu tamamlamak istediğini kay-deden Christillin, liglerin aynı dönemde başlamasının mümkün olmadığını kaydetti.

AYNI DÖNEMDE BAŞLAMAK GÜÇ

Christillin şöyle konuştu: "Sağlık, güven-lik önceliklidir. Herkes sezonu tamamlamak istiyor ancak kimse hükümetlerin, yerel yetkililerin dediklerinin dışına çıkma ama-cında değil. İdmanlara devam etme konusu da yerel yetkililere bırakılmış durumda. Belli bir tarihte herkes başlayacak ancak tüm Avrupa'da aynı dönemde başlama-sının mümkün olmadığını söyleyebiliriz. 22 Nisan tarihinde alınacak kararları tüm federasyonlara ileteceğiz. Avrupa Kulüpler Birliği ve UEFA ile birlikte çalışıyoruz. Bir yol haritası hazır. Öncelik sağlık, sonra ligi tamamlamak, son amacımız Ağustos ayında Avrupa Kupaları'nı noktalamaktır" dedi.



Seyircili maçlar bir süre çok zor

Korona virüs salgını sebebiyle spor müsabakaları durmuşken Almanya Ulusal Bilim Akademisi Leo-poldina'nın Başkanı Gerald Haug, futbolun seyircisiz oynanma sürecinin altı aya kadar uzayabileceğini söyledi. ARD Televizyonu'na konuşan Haug "Bu virüs aşısı bulunduğunda ancak bitirilecek. O zamana kadar statlara gitmemek çok daha akıllıca olacaktır" dedi. Bilindiği üzere Leopoldina Bilim Akademisi pazartesi günü şu andaki kısıtlamaların gevşetilmesi ile ilgili bir rapor yayınlayarak önerilerde bulunmuştu. Başbakan Angela Merkel de raporun atılacak adımlar için çok önemli bir yol gösterici olduğunu belirtmişti.