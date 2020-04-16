Kurtuluş statta

Karşıyaka Teknik Direktörü Soner Tolungüç, 108 yıllık kulübün kendi stadı olması gerektiğini belirterek, “Ekonomi düzelir, başarı gelir” dedi.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta Play-Off hattında bulunan Karşıyaka'da teknik direktör Soner Tolungüç, 108 yıllık maziye sahip KSK'nin kendi stadına en kısa sürede kavuşması gerektiğini ifade etti. Tolungüç, "Stadımıza kavuşursak Karşıyaka'nın şahlanışı, ekonomisinin düzelmesi, marka değerinin daha da artmasını sağlarız. Stadımızın olması bir devin uyanışı olacaktır. İzmir'de ilk stat inşaatının temeli Karşıyaka'da atıldı. Atıl bir şekilde duruyor.

BÜYÜK GAYRETLER VAR

Kendi mabediniz, kendi eviniz yoksa işiniz çok zor. Atatürk Stadı'nda futbol oynamak çok sıkıntılı. Havaalanı gibi bir stat. Maç oynarken taraftarımızın sesini duymakta zorlanıyoruz. Önümüzde Kocaelispor örneği var. Amatöre kadar düştüler, sonra statlarına kavuştular, ekonomileri düzeldi, şuan uzak ara liderler" dedi. Transfer yasaklısı Karşıyaka'nın 4 sezondur kendi altyapısından yetişmiş oyuncularla mücadele ettiğini açıklayan Soner Tolungüç şöyle devam etti: "Kendi çocuklarımıza güvenmeliyiz. Başkanımızın çok büyük gayretleri var. Karşıyaka'nın geleceğini kurmaya çalışıyorlar."

GÖRKEM TÜRKYILMAZ