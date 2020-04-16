EKOL Göz Menemenspor'un genç teknik direktörü Cenk Laleci, Arnavutluk medyasının dikkatini çekti. Sezon başında kaleci Gentian Selmani ve devre arasında da savunma oyuncusu David Domgjani'yi Arnavutluk'tan transfer eden Laleci, o ülkeden başka oyuncuları da mercek altına alınca, Arnavutluk'ta yayın yapan 'ekspressport' adlı internet sitesi genç teknik adamla röportaj yaptı. Laleci, "Arnavutluk basını kendi liglerini yakın takibe alınca bize büyük bir yer ayırmış. Türkiye'de basına yansıyan isimlerin dışında da listemizde oyuncular var. Gelecek vadeden genç yetenekler var" dedi. Laleci'nin yeni sezon öncesi Arnavutluk Ligi'nden sekiz oyuncuyu takip ettirdiği öğrenildi.