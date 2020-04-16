Turgutluspor evinde coşuyor

Kasaba, sahasında oynadığı 13 maçta 20, dışarıda ise 14 gol atmayı başardı.

Turgutluspor, evinde gösterdiği performansla rakiplerinin korkulu rüyası oldu. Ege ekibi oynadığı 26 maçta 34 gol atarken, iç sahada attığı gollerle de dikkat çekti. Kasaba, sahasında oynadığı 13 karşılaşmada 20 gol attı, 9 golü ağlarında gördü ve 28 puan topladı. Dış sahada ise aynı başarıyı gösteremeyen Turgutluspor, oynadığı 13 karşılaşmada 14 gol attı, 10 gol yedi ve 21 puanı hanesine yazdırdı. Kırmızı- siyahlılar, gol dağılımlarında ise son çeyrekte coştu. Kasaba, 1-15 dakikaları arasında 1, 16-30 arası 5, 31-45 arası 9, 46-60 arası 5, 61-75 arası 6 ve 76-90 dakikalar arasında da 8 gol kaydetti.

EN FARKLI KEMER

Turgutlu en farklı galibiyetlerini deplasmanda Kemer'i 3-1, Elazığ'ı 3-0, evinde Kozan'ı 3-0 ve Cizre'yi 4-2 yenerek elde etti. Manisa temsilcisinde kaleci Fatih Emre Keskin ve Samet Günhan oynanan 26 maçın tamamında görev yaptı. Bu üç oyuncuyu Mehmet Kuruoğlu ve Kadir Torbacı 25 karşılaşmayla takip etti.